Power Rangers: ecco perchè Bryan Cranston ha accettato il ruolo di Zordon

Cristiano Ogrisi

Nel mondo del cinema della TV, la nostalgia degli anni '80 e '90 sta spopolando. Mentre alcuni progetti sono già stati rilasciati, come Una mamma per amica: di nuovo insieme, altri sono in lavorazione, tra cui il tentativo di trasformare lo show anni '90 dei Power Rangers in un vero film d'azione. Il concept sembra bizzarro, e ancora più intrigante è la notizia della partecipazione alla pellicola di Bryan Cranston nei panni di Zordon. Bryan Cranston ha accettato il ruolo quando ha capito che non avrebbe avuto molto a che fare con la serie originale:

"Ho pensato 'Power Rangers? Sembra la serie tv di Batman degli anni '60! Pow! Zing! Whap!'. Allora ho parlato al telefono col regista e mi ha detto 'Pensala così... Come Batman è venuto dalla tv ed è diventato una cosa completamente diversa nei film, anche qui accadrà questo. Prenderemo i Power Rangers e gli daremo nuova vita, sarà una cosa vera.' Allora ho pensato 'Ok, mi sta bene, fammi leggere cos'è.' L'ho letto e ho detto che aveva ragione. I ragazzi sembrano ragazzi veri e nessuno è un atleta perfetto con conoscenze innate su tutto. E mi sono anche detto che questo sarebbe una specie di ciliegina sulla torta, visto che ho iniziato a lavorare facendo il doppiatore."

In uscita il 24 Marzo 2017, il film sui Power Rangers sarà, quindi, molto più realistico dello show che tutti conosciamo, ecco perchè due star del livello di Bryan Cranston e Elizabeth Banks - nei panni di Rita Repulsa - hanno accettato per ruoli così importanti.

