Piccoli Brividi: Jack Black potrebbe non tornare nel sequel

Il sequel del film Piccoli Brividi potrebbe non avere tra i suoi protagonisti l'attore Jack Black. La Sony Pictures ha infatti assunto Rob Lieber per scrivere una nuova sceneggiatura del progetto in cui non dovrebbe apparire la versione cinematografica dello scrittore R.L. Stine.

La produzione è però disposta a lasciare aperte le porte alla star nel caso in cui riuscisse a conciliare i suoi impegni professionali e trovare quindi il modo di ritornare sul set.

Black, tuttavia, dovrebbe forse accettare un taglio al suo compenso, attualmente intorno ai 6-8 milioni di dollari, cifra considerata eccessiva dalla Sony.

Il primo lungometraggio ha incassato circa 150 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 58 milioni.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Piccoli Brividi: Jack Black potrebbe non tornare...