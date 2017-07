Operation Chromite, clip in esclusiva del film con Liam Neeson

Patrizio Marino

Fra i principali esponenti della cinematografia sud-coreana, John H. Lee torna al cinema con la regia di Operation Chromite, interpretato da Lee Jung-jae, Lee Beom-soo, Jin Se-yeon e da Liam Neeson.

Il film è ispirato a una storia vera. Il 25 giugno 1950 la Corea del Nord invade la Corea del Sud con l'aiuto della Cina e della Russia. La capitale della Corea del Sud, Seul, cade in 3 giorni, e il resto del paese sopra il fiume Nakdong, in un mese. Il Generale MacArthur, a capo del Commando Supremo delle Nazioni Unite, pianifica un'operazione di atterraggio nella città portuale di Incheon. L'operazione, che aveva il nome in codice di "Operation Chromite" era molto rischiosa e aveva pochissime possibilità di successo, ma il Generale riuscì ad ottenere il via libera alla missione.

"Operation Chromite è un avvincente film di guerra, ma anche un film sull'umanità - ha dichiarato il regista - una storia sul sacrificio ultimo per una degna causa. Abbiamo riversato la nostra passione durante le riprese con un senso del dovere. Credo che saranno 2 ore molto significative per il pubblico".

Oggi Movieplayer vi presenta in anteprima una clip del film, un'esclusiva per l'Italia di Minerva Pictures, distribuito da Altre Storie dal 20 luglio al cinema.

