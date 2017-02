Omicidio all'italiana: Kill Bill, CSI e Arancia Meccanica, 3 poster parodia del film in esclusiva

Patrizio Marino

Maccio Capatonda torna alla regia con Omicidio all'italiana in uscita il prossimo 3 marzo. Il film, un giallo comico che si fa beffe dei malcostumi degli italiani, vede nel cast, al fianco dell'attore regista, Sabrina Ferilli, nei panni di una popolare conduttrice televisiva, e Herbert Ballerina.

Il film verte intorno a uno strano omicidio che sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell'entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall'anonimato il paesino? Oltre alle forze dell'ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo "Chi l'acciso?", condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne! Ma sarà un efferato crimine o un... omicidio a luci grosse??

Oggi vi presentiamo in esclusiva tre poster parodici di Omicidio all'italiana realizzati da ARTWORK BRIVIDO E SGANASCIA.

