Offerta Amazon 2+2 su migliaia di DVD e Blu-ray fino al 10 dicembre

Nuova interessante offerta Amazon in ambito homevideo. Fino al 10 dicembre, infatti, per ogni 4 DVD o Blu-ray scelti tra i titoli in promozione (ce ne sono oltre 2500!), non si pagheranno i due più economici. Per usufruire dello sconto, dopo aver scelto i prodotti a partire da questo link dell'offerta Amazon, e aver passato in rassegna tutte le pagine, bisogna ricordarsi di inserire il codice 4X2MOVIE, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Offerta Amazon DVD e Blu-ray 2+2

Tra le migliaia di titoli in promozione, c'è davvero di tutto e di più: successi recenti e più vecchi, cult e serie tv, he abbracciano tutti i generi. Da segnalare tra gli altri, Cinquanta sfumature di nero, Arrival, la Spider-Man Collection, Split, Manchester by the Sea, la Minion Collection, solo per citarne alcuni. L'importante è di ricordarsi è che l'offerta scade al 10 dicembre.

Home News Offerta Amazon 2+2 su migliaia di DVD e Blu-ray...