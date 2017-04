Netflix, le novità in catalogo ad Aprile

Patrizio Marino

Eccoci all'appuntamento mensile con le novità che Netflix Italia propone ai suoi abbonati. Partendo come sempre dalle serie tv originali segnaliamo dal 7 aprile la seconda parte della prima stagione del musical drama The Get Down e dal 4 aprile la seconda stagione della sit com inglese Chewing Gum . Ecco l'elenco completo delle serie che arriveranno su Netflix questo mese.

Serie originali Netflix

4 aprile - Chewing Gum, Stagione 2

7 aprile - The Get Down Parte 2 Stagione 1

21 aprile - Girlboss, Stagione 1

21 aprile - Billy Nye saves the world, Stagione 1 (Talk show)

21 aprile - Racconti di luce, Stagione 2 (serie-documentario)

28 aprile - Las Chicas del Cable, Stagione 1

28 aprile - Dear White People, Stagione 1

Serie originali Netflix - episodi settimanali

5 Aprile - Designated Survivor, Stagione 1

5 Aprile - C'era una volta, Stagione 6

11 aprile - Better Call Saul, Stagione 3

Serie TV Selezionate per il Binge-Watching del mese

1 aprile - Teen Wolf, Stagione 5

1 aprile - Gotham, Stagione 2

4 aprile - The Good Wife, Stagione 7

16 aprile - Grimm, Stagione 5

Per quanto riguarda i film, Netflix ci propone un mese di Aprile ricco di titoli da non perdere, tra questi segnaliamo due autentici must La sottile linea rossa di Terrence Malick, disponibile dal primo aprile e The Master diretto da Paul Thomas Anderson, disponibile dal 2 aprile. Passiamo ora all'elenco di tutti i film che potremo vedere ad aprile su Netflix.

Film originali Netflix

7 aprile - Win It All

7 aprile - El Faro De Las Orcas

14 aprile - Sandy Wexler

21 aprile - Sand Castle

21 aprile - Tramps

25 aprile - Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve

28 aprile - Rodney King

28 aprile - Small Crimes

Film Indie

1 aprile - Don't Look Down

1 aprile - Strike a Pose

1 aprile - Joe Cocker: Mad Dog With Soul

Film

1 aprile - Cinquanta sfumature di grigio

1 aprile - Unbroken

1 aprile - Le Divorce - Americane a Parigi

1 aprile - Fast & Furious 7

1 aprile - Il settimo figlio

1 aprile - Blackhat

1 aprile - La sottile linea rossa

2 aprile - The Master

10 aprile - Pitch Perfect 2

13 aprile - Un fantastico via vai

14 aprile - Tomorrowland - Il mondo di domani

15 aprile - Italo

Stand up comedy originali

4 aprile - Louis C.K. 2017

11 aprile - Kevin Hart: What Now?

18 aprile - Lucas Brothers: On Drugs

25 aprile - Vir Das: Abroad Understanding

Documentari originali Netflix

21 aprile - Hot Girls Wanted: Turned On, Stagione 1

28 aprile - Casting JonBenet

Documentari

1 aprile - Minimalism: A Documentary About the Important Things

1 aprile - Pet Fooled

1 aprile - Silicon Cowboys

1 aprile - The Bad Kids

19 aprile - A Plastic Ocean

Dedicato ai più piccoli

1 aprile Transformers Prime Stagione 1

1 aprile Peppa Pig Stagione 3-4

