Middle East Now 2017: stasera l'apertura con Last Men in Aleppo

Middle East Now Festival al via: da stasera fino al 9 aprile 2017, il Medio Oriente contemporaneo si presenta a Firenze con un ricco programma di film, mostre fotografiche, musica, cibo, ospiti ed eventi speciali.

A inaugurare il festival sarà Last Men in Aleppo di Firas Fayyad apre il festival e che ci porta ad Aleppo in Siria, al fianco degli "White Helmets", il corpo di volontari in prima linea fin dall'inizio di questa guerra drammatica, che ogni giorno si confrontano con un grande dubbio: scappare e salvare le loro famiglie dalle bombe, oppure continuare a salvare le vite degli abitanti di Aleppo tra le rovine? Vincitore del Gran premio della giuria all'ultimo festival di Sundance, con questa motivazione: "Un film straordinario che è riuscito a sollevarci dalla nostra realtà, ad accompagnarci fino a farci immergere nella vita di qualcun altro, come nessun altro film. Cinematografia potente, narrazione avvincente, e soprattutto persone che rivelano la compassione, l'umanità e lo straordinario coraggio di vivere in circostanze di vita praticamente impossibili. Un film senza compromessi". Il regista Firas Fayyad sarà presente in sala per incontrare il pubblico.

A precedere il film d'apertura il cortometraggio City As Art del giovane regista iraniano Aliyar Rasti - presente anche lui al festival - ci farà immergere per pochi minuti nel chaos e allo stesso tempo nel fascino della capitale iraniana, trasportandoci nel nostro "Urban Middle East", il tema di questa ottava edizione del festival.

Ospite speciale della opening night sarà la musica trascinante di Bachar Mar Khalifè, una partecipazione in collaborazione con Institut Français Firenze. Il pianista, cantante e musicista franco-libanese, ci porterà nel suo Libano, quello di un'infanzia che sa di alberi di limone, di arak, gelsomino e kibbeh, e che forse non esiste più. Ricordi che Bachar ha messo nel suo ultimo album Ya Balad.

