Maze Runner: La rivelazione, Dylan O'Brien ci guida nel backstage

Nel corso degli MTV Movie & TV Awards 2017, 20th Century Fox ha diffuso un video backstage di Maze Runner: The Death Cure introdotto dalla star Dylan O'Brien.

La release di The Maze Runner: The Death Cure è stata spostata al 2018 per permettere a Dylan O'Brien di riprendersi completamente dalle ferite riportate in un grave incidente occorso sul set durante le riprese del film che adesso è in fase di ultimazione.

Come i due precedenti capitoli del franchise, Maze Runner: The Death Cure, ispirato alla saga letteraria young adult di James Dashner, è diretto dal regista Wes Ball. Nel cast incontreremo di nuovo Kaya Scodelario, Rosa Salazar, Thomas Sangster, Ki Hong Lee e Dexter Darden.

