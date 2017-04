Masters of the Universe: McG lascia la regia, arriva lo sceneggiatore David S. Goyer

Solo ieri Sony Pictures ha annunciato la data di uscita di Masters of the Universe, adattamento della saga nata dalle action figures Mattel in arrivo al cinema il 18 dicembre 2019. oggi apprendiamo che il regista coinvolto da tempo nel progetto, McG, avrebbe rinunciato per dedicarsi ad altro. Al momento lo studio sta cercando un degno rimpiazzo.

Per un nome che se ne va, però, ne è in arrivo un altro. Lo sceneggiatore di Batman Begins e L'uomo d'acciaio David S. Goyer ha firmato un accordo per rimaneggiare lo script mentre è in corso il casting che potrebbe vedere l'arrivo di nomi di primo piano nei ruoli principali.

Masters of the Universe racconta le gesta del Principe Adam, che ha il potere di trasformarsi nel possente guerriero He-Man e combattere per la salvezza di Eternia, terra magica minacciata dal malvagio Skeletor.

