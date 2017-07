Marjorie Prime: Jon Hamm nel trailer del film di Michael Almereyda

La FilmRise ha diffuso il primo trailer del film Marjorie Prime, basato sullo spettacolo teatrale di Jordan Harrison.

Il film, presentato in anteprima al Sundance Film Festival, ha come protagonista l'ottantaseienne Marjorie (Lois Smith) che trascorre le sue giornate insieme alla versione computerizzata del suo defunto marito (Jon Hamm). Con lo scopo di ripercorrere la loro vita insieme, "Prime" usa le informazioni date dalla donna e dai suoi parenti per sviluppare una comprensione maggiormente complessa della sua storia. Quando le interazioni diventano più profonde, la famiglia inizia a sviluppare dei racconti diversi delle loro vite, cercando di ricostruire il proprio doloroso passato.

Tra i protagonisti del film scritto e diretto da Michael Almereyda, in arrivo nei cinema di New York e Los Angeles dal 18 agosto, ci sono anche Geena Davis e Tim Robbins.

Ecco il trailer:

