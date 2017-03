Man Of Steel 2: Warner Bros vorrebbe Matthew Vaughn alla regia del sequel

Tra alti e bassi, Warner Bros. prosegue la sua pianificazione del DC Cinematic Universe. Tra le varie pellicole in fase di sviluppo, oltre a The Batman, The Flash e Gotham City Sirens, vi sono una serie di film ancora allo stadio preliminare. Tra questi si torna a parlare del sequel de L'uomo d'acciaio.

A quanto pare il regista di Kingsman: Secret Service Matthew Vaughn sarebbe entrato nel mirino di Warner. Lo studio vorrebbe infatti affidare nelle sue mani sapienti lo sviluppo del personaggio di Superman e le trattative sarebbero già in corso. Ovviamente siamo in una fase preliminare, ma se Vaughn decidesse di non occuparsi del sequel su Superman, Warner potrebbe offrirgli la regia di un altro dei film del DCU.

Con il regista Matt Reeves al timone di comando di The Batman, ingaggiare anche Matthew Vaughn sarebbe un vero e proprio colpaccio visto che il cineasta inglese ha una lunga esperienza in fatto di fumetti avendo diretto X-Men: l'inizio, Kick-Ass e i due capitoli su Kingsman. Accetterà Vaughn di rimettere le mani su Superman affrontando uno degli eroi dei fumetti più amati nel mondo? Lo scopriremo prossimamente.

