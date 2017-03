La La Land e Moonlight nel trailer mash-up che unisce i due film!

Valerio Di G.

La notte degli Oscar 2017 è stata segnata dall'ormai famoso errore dello scambio della busta con la conseguente assegnazione del premio più ambito in un primo momento a La La Land e poi, dopo qualche imbarazzante siparietto tenuto sotto controllo con ironia da Jimmy Kimmel, a Moonlight. Da qui è iniziata la pioggia di meme, gif e tutte quelle divertenti pratiche dal basso che, celebrando tanto il quasi-miglior-film La La Land quanto il vero vincitore Moonlight, hanno invaso il web.

In questo scenario ci ha colpito ancora una volta il talento di Gabriele Scarcelli che realizza un divertente trailer mash-up incorporando i due titoli in uno solo ipotetico film. Dopo la confusione sul palco del Dolby Theatre, Scarcelli si diverte a mescolare ulteriormente le carte creando questo cortocircuito che potrebbe "spiegare" una volta per tutte le origini dell'incomprensione durante la cerimonia. E se i film di Damien Chazelle e Barry Jenkins fossero uno solo? Vi presentiamo dunque il finto trailer di Moon La Land! O La La Light? O Moonlight trailer (La La Land version).. Ad ogni modo, ecco il video!

