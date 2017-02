Cristiano Ogrisi

La La Land, nominato alla cifra record di 14 Oscar, è indubbiamente uno dei film dell'anno. In molti hanno creato tributi e parodie alle sequenze ormai iconiche, vedi l'apertura dei Golden Globes che ha ripreso in toto il pianosequenza iniziale del film. Il canale YouTube CineFix ha creato una versione 8-bit del film, in cui riviviamo tutte le vicende del film come in un videogioco d'epoca. Ovviamente, per chi non ha visto il film, attenzione agli spoiler!

Leggi anche: Oscar 2017, La La Land contro tutti: perché il film di Chazelle merita di vincere e probabilmente lo farà



Il lungometraggio diretto da Damien Chazelle, ha come protagonista la giovane attrice Mia (Emma Stone), che si mantiene lavorando in un bar mentre cerca di ottenere delle parti in film o serie tv, e il pianista Sebastian (Ryan Gosling), che sogna di aprire un locale dove dare spazio alla musica jazz.

I due si incontrano, si innamorano, e devono fare i conti con rifiuti e ostacoli da superare per ottenere successo e mantenere vivo il loro amore.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La La Land come un videogioco in 8-bit (VIDEO)