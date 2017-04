La Disney vuole dei veri androidi per i suoi parchi a tema!

Valerio Di G.

La Disney ha comunicato un nuovo brevetto per robot chiamato Humanoid Robots, ossia macchine disegnate per interagire con gli ospiti dei parchi tematici inclusi i bambini. L'idea di androidi che vivono invisibili tra gli umani è stata un'idea esplorata in lungo ed in largo dalla fantascienza, mentre a quanto pare la casa di Topolino che da sempre ha uno sguardo verso la tecnologia ed il futuro sta lavorando per rendere fattibile quest'utopia. Se il cinema ci ha insegnato qualcosa è che non sempre le storie con i robot finiscono per il verso giusto, non resta quindi che chiederci se la minaccia Skynet del popolare franchise di Terminator sia dietro l'angolo oppure se dobbiamo aspettarci un futuro fatto di amici robotici stile Baymax di Big Hero 6! Dunque, tutti pronti a partire per Westworld?

I robot che la Disney sta progettando sono adatti per entrare direttamente in contatto con gli umani e sono stati pensati per essere "morbidi e duraturi". Il brevetto afferma che lo stile di questi robot e le loro funzioni sono costruiti su alcuni modelli animati. Ancora non è stato chiarito del tutto questo punto, ma sembrerebbe che le sembianze degli androidi saranno quelle di alcuni personaggi riconosciuti ed amati dal grande pubblico. Insieme al comunicato sono state rilasciate le prime immagini del progetto!

