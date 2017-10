Big Hero 6: Disney XD annuncia il film tv Baymax Returns

Disney XD ha annunciato che il 20 novembre andrà in onda negli Stati Uniti il film tv Baymax Returns, ideato per introdurre la serie tv che debutterà nel 2018. Su DisneyNOW, l'app dell'emittente, e sul circuito di video on demand della Disney saranno subito dopo disponibili in anteprima due puntate.

Lo show, che debutterà nei primi mesi del 2018, riprenderà la narrazione da dove si era interrotto il film Big Hero 6, mostrando le nuove avventure di Hiro e del suo simpatico amico Baymax. Il progetto potrà contare sul ritorno dei doppiatori del film. Maya Rudolph sarà infatti zia Cass, Jamie Chung avrà la parte di Go Go, Scott Adsit darà la voce al robot Baymax, Alan Tudyk interpreterà l'esperto in tecnologia Alistair Krei, Ryan Potter sarà il giovane genio Hiro, Genesis Rodriguez lo scienziato Honey Lemon, David Shaughnessy interpreterà il maggiordomo Heathcliff, e Stan Lee ritornerà a doppiare il padre di Fred.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece Khary Payton che sarà la voce di Wasabi e Brooks Wheelan che doppierà Fred. Gli attori sostituiranno Damon Wayans Jr. e T.J. Miller.

Gli episodi saranno ambientati dopo quanto mostrato nel lungometraggio e seguiranno le avventure del giovane Hiro e del suo amico Baymax, impegnati a difendere la città da ogni tipo di villain.

Tra i nuovi personaggi ci saranno il professor Granville (Jenifer Lewis), il villain Obake (Andrew Scott), Globby (Andy Richter), Bluff Dunder (Diedrich Bader), la madre di Fred (Susan Sullivan), Richardson Mole (Sean Giambrone), Mel (John Ross Bowie), Karmi (Haley Tju).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Big Hero 6: Disney XD annuncia il film tv Baymax...