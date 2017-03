La Bella e la Bestia: la Malesia chiede censura e accusa il regista sulla questione della "scena gay"

Cristiano Ogrisi

Abdul Halim Abdul Hamid, capo della Commissione di revisione cinematografica della Malesia, ha chiesto di tagliare più di quattro minuti da La Bella e la Bestia, ben più dei tre secondi accusati di "propaganda gay", ma la Disney ha rifiutato queste condizioni, mettendosi nelle condizioni di non distribuire il film nello stato asiatico.

I momenti rifiutati dal comitato malese sono un abbraccio tra Le Tont e Gaston, una canzone con allusioni sessuali e una scena nella parte finale, che Hamid ha evitato di commentare, ma che probabilmente è il "momento gay" di cui Bill Condon ha parlato durante la promozione del film. Hamid ha anche dichiarato che le frasi del regista hanno reso la situazione più difficile per i censori e che alcuni spettatori hanno comunicato il loro disappunto prima ancora della distribuzione del film:

"Se Condon non avesse menzionato l'elemento 'gay', le persone non si sarebbero incuriosite e avremmo potuto proporre dei tagli più contenuti, e probabilmente tutto questo non sarebbe stato un problema. Vogliamo preservare i film per come sono stati ideati dal regista, ma nel momento in cui viene inserito un elemento gay, noi dobbiamo tutelarci."

La Malesia è un paese per lo più musulmano e i rapporti gay sono illegali sia secondo il codice penale sia secondo la sharia, la legge islamica. Nel 2010 l'Associazione dei Produttori Malesiani ha dichiarato che i personaggi gay sono tollerati solo se, nel film, si pentono della loro situazione o se muoiono. La Commissione di revisione cinematografica della Malesia darà il suo responso ufficiale sulla distribuzione martedì, dopo che la Disney si è rifiutata di consegnare la versione tagliata.

