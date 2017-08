Justice League sarà il sequel diretto di Batman V Superman?

Mentre cresce l'attesa per il debutto nelle sale di Justice League , il film diretto da Zack Snyder e completato da Joss Whedon, oggi iniziamo a scoprire qualcosa di più della trama, ancora top secret. Il portale Total Film, infatti, ha pubblicato nuove notizie riguardanti la scena di apertura del film.

Pare che infatti Justice League sarà un sequel diretto di Batman v Superman: Dawn of Justice e che inizierà con "Superman nella tomba, dopo essersi sacrificato durante la battaglia contro Doomsday. Batman e Wonder Woman sono a lutto prima dell'arrivo di Steppenwolf, che obbligherà i due a fare squadra con altri supereroi".

Sul web non tutti i fan sono entusiasti della notizia, visto che il film di Zack Snyder non è tra i più amati del DC Extended Universe, perché sperano in un nuovo film all'altezza delle aspettative. La sinossi ufficiale del film, in arrivo a novembre nelle sale, anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

