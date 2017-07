Justice League: primo sguardo a Steppenwolf grazie a una action figure

Prepariamoci all'invasione da Apokolips! Una nuova action figure di Justice League avrebbe svelato il look di Steppenwolf.

La action figure è contenuta in un doppio pacco che contiene le immagini di Batman e Steppenwolf. L'action figure nel pacco è senza elmetto, ma l'accessorio è incluso nella confezione e può essere visto sulla testa di Steppenwolf nell'immagine sul retro del pacco.

Leggi anche: Wonder Woman e le altre "amazzoni": l'evoluzione delle eroine action tra cinema e TV

La presenza di Steppenwolf è stata anticipata in una scena eliminata dalla versione teatrale di Batman v Superman: Dawn of Justice. Nella scena in questione Lex Luthor esamina il databanks di una nave spaziale kryptoniana. Esaminando la Mother Box compare un'immagine tridimensionale di Steppenwolf. La scena è contenuta nella Ultimate Edition del film.

Steppenwolf è lo zio di Darkseid, tiranno di Apokolips, che guida il suo esercito. E' probabile che il personaggio, interpretato da Ciarán Hinds, guiderà l'invasione della Terra in Justice League.

Justice League approderà nelle sale italiane il 16 novembre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Justice League: primo sguardo a Steppenwolf...