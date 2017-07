Justice League: lo sneak peek del film mostrato al Comic-Con 2017!

Dal panel DC del Comic-Con di San Diego arriva il nuovo trailer del kolossal sulla Justice League . Nel nuovo filmato vengono alcune sequenze spettacolari inedite e dettagli che riescono nella straordinaria impresa di farci stare ancora di più in attesa per questo primo team-up degli eroi DC dopo i tragici eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice!

Ecco il video!

Il film sulla Justice League è andato incontro a qualche ritardo per via di un terribile lutto che ha colpito la famiglia del regista Zack Snyder. Al suo posto è subentrato Joss Whedon che dopo aver firmato importanti film con la Marvel Studios è passato alla "Distinta Concorrenza" per realizzare un progetto su Batgirl. Intervenuto in aiuto del collega, Whedon ha curato le fasi finali della produzione sulla Justice League per fare in modo che il film potesse uscire in tempo.

In questa nuova avventura faranno la loro comparsa molti dei personaggi più popolari, alcuni dei quali visti fino a questo momento soltanto in brevi cameo. A capitanare il gruppo ci sarà ovviamente la nota Trinità composta da Batman, Wonder Woman e...Superman, il quale pur essendo stato apparentemente ucciso durante lo scontro con Doomsday avrà sicuramente un ruolo fondamentale.

Justice League uscirà il 16 Novembre 2017 e nel cast del film ritroviamo Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Amy Adams e diverse nuove aggiunte come Willem Dafoe, Amber Heard e J.K. Simmons nei panni del commissario Gordon!

