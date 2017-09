Justice League: Ezra Miller conferma un dettaglio sul costume di Barry Allen

L'attore Ezra Miller, intervistato da Entertainment Weekly, ha confermato un dettaglio relativo alla versione cinematografica di Barry Allen/Flash.

Nel film Justice League il giovane eroe, infatti, non avrà l'anello che nei fumetti contiene il suo intero costume per permettergli di indossarlo velocemente quando ne ha bisogno: "Posso confermare, attenzione agli spoiler, che il suo costume nel film non esce dall'anello. Le cose devono progredire, sapete? La versione originale di Barry Allen era chiaramente uno scienziato incredibilmente, incredibilmente intelligente. Ne siamo a conoscenza e lo rispettiamo".

La giovane star ha quindi proseguito: "Vogliamo chiedere scusa ai fan che sono arrabbiati per questa cosa dell'anello. So che era la cosa più figa dell'universo DC. Era un po' troppo complicato per noi rendere credibile questo elemento attualmente, ma dateci fiducia! Ci saranno altre cose fantastiche!".

La sinossi ufficiale del film, in arrivo a novembre nelle sale e diretto da Zack Snyder , anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Home News Justice League: Ezra Miller conferma un dettaglio...