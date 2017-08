Justice League, Ben Affleck: "La versione di Batman sarà più vicina ai fumetti"

La versione di Batman che si vedrà in Justice League sarà diversa dal personaggio al centro dello scontro con Superman mostrato nel precedente lungometraggio targato Warner Bros. A rivelarlo è stato Ben Affleck, interprete dell'eroe, che ha spiegato: "Si allontanava un po' dal Batman tradizionale. Iniziava con tutta questa rabbia diretta nei confronti di Superman perché i suoi colleghi erano morti durante la sua battaglia con Zod. Covava molto risentimento, un po' in modo irrazionale. In questo film sarà invece più simile alle origini. E' eroico. Fa le cose a modo suo ma vuole salvare le persone, aiutarle. E' maggiormente nei canoni con cui è stato abitualmente rappresentato e come appare nei fumetti della Justice League. E' più vicino al Batman che trovereste se apriste un numero dei fumetti".

L'attore ha poi aggiunto: "E' in una posizione in cui deve avvicinarsi agli altri, trovare altre persone, convincerle ad agire. Una parte degli aspetti drammatici del film è legata al fatto se il team unirà, oppure no, le forze. Sarà molto diverso rispetto al lungometraggio precedente".

La sinossi ufficiale del film, in arrivo a novembre nelle sale, anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

