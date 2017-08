Jared Leto sarà ancora il Joker in Suicide Squad 2 e Gotham City Sirens

Deadline ha diffuso l'annuncio di un nuovo film sulle origini del Joker in preparazione presso DC e Warner Bros. La pellicola in questione non farà parte del DC Extended Universe, ma sarà un cupo dramma metropolitano e non vedrà la star Jared Leto nei panni del Principe del Male. Questo significa forse che il Joker e Jared Leto sono fuori del DCEU? O che nel mondo Warner ci sarà spazio per due Joker?

A rassicurare i fan di Leto ci pensa ancora una volta Deadline, confermando il ritorno di Jared Leto nei panni del Joker in Suicide Squad 2 e nel preannunciato spinoff su Harley Quinn Gotham City Sirens.

La presenza di Jared Leto nel sequel di Suicide Squad non era mai stata messa in discussione dal momento che Warner Bros. sembra avere grandi progetti per i suoi villain. Questa è, però, la prima conferma ufficiale del suo ritorno. Incerta, invece, la sua presenza in The Batman, ma visti i grandi cambiamenti che sta attraversando il progetto dopo l'arrivo di Matt Reeves alla regia è troppo presto per formulare ipotesi.

