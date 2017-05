James Bond: Christopher Nolan alla regia di Bond 25?

Intorno alla produzione del nuovo capitolo della saga di James Bond, Bond 25, si è creato un piccolo mistero. Poche ore fa su Twitter è comparsa la notizia che rivelava l'inserimento della compagnia di produzione di Christopher Nolan, la Sincopy, su IMDbPro nella lista dei produttori del film. L'utente di Twitter Bond25, account non ufficiale del film, ha confermato la correttezza dell'informazione e poco dopo la lista è scomparsa.

It appears that the rumours about SYNCOPY are true. IMDb has confirmed that #Bond25 is correctly listed under Nolan's production company. pic.twitter.com/3vy5sqPoS6 — Bond 25 (@Bond25Film) 4 maggio 2017

UPDATE: @IMDb and IMDbPro are now removing #Bond25 from SYNCOPY's projects after *re-correcting* themselves. They messed up... Twice. pic.twitter.com/zhKav37rKz — Bond 25 (@Bond25Film) 4 maggio 2017

La presenza della Sincopy alla produzione di Bond 25 ha alimentato i rumor secondo cui Christopher Nolan potrebbe ricevere il testimone di Sam Mendes dirigendo la nuova avventura di James Bond.

Al momento il Bond franchise sta vivendo una fase di cambiamento visto che EON e MGM, possessori dei diritti, stanno cercando un nuovo distributore. Tra i possibili contendenti alla poltrona da regista del film, Indiewire aveva indicato Paul McGuigan, già regista di alcuni episodi di Sherlock.

Adesso si riaccendono i rumor secondo cui se Nolan dirigerà il nuovo film su Bond porterà con sé Tom Hardy come nuovo Bond. E a quanto pare all'attore non dispiacerebbe, visto che di recente ha dichiarato: "Chris sarebbe fantastico! Wow, sarebbe davvero meraviglioso. Un regista fantastico per un film su Bond. Mi chiedo cosa potrebbe diventare il nuovo capitolo del franchise, lui potrebbe portare qualcosa di nuovo, creare qualcosa di molto profondo."

Che ne sarà di Daniel Craig, titolare del ruolo?

