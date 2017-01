Il signore degli anelli: gli attori armati e "posati" per la foto-reunion

"Una forchetta per ghermirli, un coltello per tagliarli" - non sappiamo cosa, ma ci immaginiamo i piatti più gustosi di pranzo o una cena soddisfacente, a giudicare dalle ultime foto che documentano la simpatica reunion del cast de Il signore degli anelli. Il 30 gennaio Orlando Bloom, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Dominic Monaghan e Billy Boyd si sono ritrovati per un photoshoot che sarà pubblicato sul magazine Empire, e ne hanno approfittato per qualche foto ricordo. Eccoli tutti insieme mentre brandiscono delle posate.

Ecco altre due immagini della serata:

