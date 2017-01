I, Tonya: la prima foto di Margot Robbie sul set

Le riprese del film I, Tonya sono iniziate da qualche giorno ed è apparsa la prima foto della protagonista Margot Robbie nel ruolo della pattinatrice Tonya Harding.

L'attrice è stata ritratta con un look anni '90 e la parte alta del suo corpo è stata "irrobustita" con delle imbottiture, come dimostrano gli scatti in cui si vedono spuntare dalle maniche dei costumi le estremità color carne degli elementi utilizzati per creare la somiglianza fisica con la pattinatrice sul ghiaccio che, insieme al marito Jeff Gillooly, ha cercato di impedire alla collega e rivale Nancy Kerrigan di partecipare alle Olimpiadi invernali del 1994, ingaggiando un uomo con lo scopo di spezzarle le gambe.

Il progetto scritto da Steven Rogers, autore della sceneggiatura, sarà diretto da Craig Gillespie e verrà distribuito dalla Miramax.

Fanno parte del cast anche Allison Janney e Sebastian Stan. Nelle ultime ore è stato inoltre annunciato l'arrivo di Julianne Nicholson, a cui è stato affidato il ruolo di Diane Rawlinson, la prima allenatrice della Harding.

