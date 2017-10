Hotel Transylvania 3: la prima foto del nuovo film animato

La Sony Pictures Animation ha diffuso la prima foto ufficiale del terzo capitolo di Hotel Transylvania.

La trama del lungometraggio diretto da Genndy Tartakovsky, che ha firmato anche lo script insieme a Michael McCullers, rivela che Mavis sorprenderà il padre Dracula organizzando un viaggio a bordo della lussuosa Monster Cruise Ship. La vacanza non andrà però come previsto quando il resto del gruppo dei simpatici personaggi deciderà di unirsi a loro e, una volta partiti, Dracula incontrerà la misteriosa Ericka, capitano della nave. Mavis diventerà quindi iperprotettiva e cercherà di separare la potenziale coppia. Padre e figlia, inoltre, non sanno che Ericka è la discendente di Van Helsing, la nemesi di Dracula e degli altri mostri.

Tra i doppiatori ritorneranno Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, David Spade, Molly Shannon, Steve Buscemi, Keegan Michael Key, Asher Blinkoff, Kevin James e Fran Drescher.

Hotel Transylvania 3: la prima foto del nuovo...