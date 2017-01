Da Hotel Transylvania 3 e The Star, novità sui nuovi film d'animazione Sony

La Sony Pictures ha diffuso nuovi dettagli sui progetti animati che arriveranno nei cinema fino al 2020.

Per prima cosa sono stati rivelati i nomi delle new entry nel cast di doppiatori di Emoji: Accendi le emozioni, il lungometraggio animato in arrivo sugli schermi americani il 4 agosto 2017.

Il film racconterà quello che accade nel mondo segreto contenuto all'interno del proprio smartphone. Gli eventi si svolgono nella città di Textopolis, dove vivono gli emoji in attesa di essere scelti dai proprietari del telefono. Ogni emoji ha solo un'espressione, tranne Gene che invece può dare spazio a diverse emozioni ma è determinato a essere "normale", intraprendendo un viaggio insieme al miglior amico Hi-5 e a Jailbreak per cercare il "Codice" che dovrebbe risolvere i suoi problemi. Quando una terribile minaccia mette a rischio il telefono, il destino di tutti gli emoji dipenderà dalle azioni dei tre improbabili amici che dovranno salvare il proprio mondo prima che venga cancellato.

Tra le new entry nel cast di doppiatori ci sono Jennifer Coolidge nella parte della madre di Gene, Mary Meh, Maya Rudolph che sarà Smiler, Jake T. Austin che darà la voce ad Alex e Patrick Stewart a cui è stato affidato il ruolo di Poop.

The Star arriverà nelle sale americane il 10 novembre e seguirà quello che accade a un giovane asino di nome Bo che sogna una vita più avventurosa rispetto a quella che gli offre il piccolo villaggio in cui vive. Un giorno l'animale trova il coraggio di liberarsi e intraprendere l'avventura dei suoi sogni. Durante il percorso unisce le forze con Ruth, un'adorabile pecora che ha perso il suo branco, e Dave, un colombo dalle alte aspirazioni. Insieme a tre saggi cammelli e ad alcuni eccentrici animali della stalla, Bo seguirà la Stella e diventera per caso un eroe nella più grande storia mai raccontata, quella del primo Natale.

Steven Yeun sarà Bo, Kelly Clarkson la cavalla Leah, Aidy Bryant la pecora Ruth, Keegan Michael Key il colombo Dave, Kristin Chenoweth interpeterà Mouse, Anthony Anderson ha il ruolo di Zach il capretto, i cani Rufus e Thaddeus avranno le voci di Gabriel Iglesias e Ving Rhames. Completano il cast Gina Rodriguez e Zachary Levi nei ruoli di Maria e Giuseppe, Tracy Morgan, Tyler Perry, Oprah Winfrey, Delilah Rene, Krist Kristofferson e Christopher Plummer nella parte di Re Erode. La regia sarà di Timothy Reckart.

In Hotel Transylvania 3, distribuito negli USA il 21 settembre 2018, Mavis sorprenderà il padre Dracula organizzando un viaggio a bordo della lussuosa Monster Cruise Ship. La vacanza non andrà però come previsto quando il resto del gruppo dei simpatici personaggi deciderà di unirsi a loro e, una volta partiti, Dracula incontrerà la misteriosa Ericka, capitano della nave. Mavis diventerà quindi iperprotettiva e cercherà di separare la potenziale coppia. Padre e figlia, inoltre, non sanno che Ericka è la discendente di Van Helsing, la nemesi di Dracula e degli altri mostri.

La famiglia dei vampiri ritornerà in scena anche in occasione di un cortometraggio intitolato Puppy, diretto da Genndy Tartakovsky, che debutterà prima delle proiezioni di Emoji: Accendi le emozioni e mostrerà quello che accade quando Dennis riceve un cucciolo molto "mostruoso".

Miles Morales sarà infine il protagonista del lungometraggio animato dedicato a Spider-Man che arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018. Phil Lord e Christopher Miller hanno ideato il progetto che verrà diretto da Bob Persichetti e Peter Ramsey.

