Guerre stellari: Mark Hamill condivide un'altra foto dal set tenuta segreta per anni

Qualche giorno fa Mark Hamill ha fatto un dono molto prezioso ai fan postando sul suo profilo Twitter la prima foto di Luke Skywalker in costume nel bel mezzo del deserto della Tunisia, set di Guerre stellari. Oggi l'attore ha condiviso un'altra foto del suo iconico personaggio. La foto in questione è molto speciale visto che Lucasfilm ha deciso di tenerla segreta per anni.

La foto, che trovate di seguito, mostra Mark Hamill con indosso solo la parte superiore del suo costume, con una T-shirt o canottiera visibile sotto la tunica e un paio di pantaloni chiari.

For years Lucasfilm wouldn't release this pic-U can see the low-cut t-shirt under my tunic& I'm not wearing my leggings #StopInTheNameOfLove https://t.co/HLiYaiTgVR — Mark Hamill (@HamillHimself) 20 marzo 2017

La ragione per cui Lucasfilm non abbia voluto diffondere la foto in questione per tutti questi anni non è chiara, potrebbe essere un modo per difendere il design del costume da jedi indossato da Luke Skywalker o forse la compagnia non voleva rovinare l'illusione mostrando Mark Hamill quasi in borghese. Comunque sia, anche in questa foto si respira tutto il fascino di un set molto speciale.

