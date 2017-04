Guardiani della Galassia Vol. 2 - Un divertente spot con Baby Groot

Manca meno di un mese all'arrivo di Guardiani della Galassia Vol. 2 nelle sale italiane, dove la distribuzione è prevista a partire dal 25 aprile, e la Marvel ha ora diffuso un nuovo spot del film diretto da James Gunn.

Baby Groot è inoltre il simpatico protagonista di un nuovo spot realizzato per l'azienda Geico in cui si vede Gecko alle prese con la star del film con lo scopo di promuovere delle assicurazioni automobilistiche. La situazione non è però particolarmente semplice perché Baby Groot non sa ripetere le sue battute che rivelano quanto si potrebbe risparmiare.

Nel cast del sequel ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Home News Guardiani della Galassia Vol. 2 - Un divertente...