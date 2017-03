Guardiani della Galassia 2: James Gunn e il cast rivelano le loro canzoni preferite

James Gunn e il cast di Guardiani della Galassia Vol. 2 hanno realizzato per il magazine Empire una tracklist ispirata al sequel della Marvel e ai suoi protagonisti, che si può ascoltare su Spotify.

Kurt Russell ha scelto Sharp Dress Man dei ZZ Top perché la considera perfetta per il lungometraggio e un potenziale tema musicale per il personaggio di Ego il Pianeta Vivente.

Il regista ha rivelato che She's Gone di Hall & Oates avrebbe potuto far parte della colonna sonora ufficiale del lungometraggio: "E' una della canzoni pop più grandiose di sempre. Volevo realmente inserirla nel film ma non ho trovato un posto per il brano".

Elizabeth Debicki, interprete di Ayesha, considera perfetta per il lungometraggio The Prettiest Star di David Bowie, Pom Klementieff (Mantis) ha scelto Fuir Le Bonheur De Peur Qu'il Ne Se Sauve di Jane Birkin perché la cantava sempre durante le lezioni di recitazione, e Chris Pratt ha rivelato che ascolta spesso mentre è in viaggio Whiskey And You di Chris Stapleton perché gli permette di immergersi nella solitudine.

Michael Rooker, Yondu nel film, ha raccontato che ama i gospel e tra i brani preferiti da ascoltare mentre beve un whiskey c'è Angel Band di The Stanley Brothers. Dave Bautista (Drax) ha invece un debole per Gimme Shelter dei The Rolling Stones, canzone che ascolta spesso mentre è in macchina o si sta allenando.

Sean Gunn (Kraglin) è poi affascinato da Gentle On My Mind di John Hartford e Zoe Saldana (Gamora) pensa ci sia un legame tra il mestiere di attore e The Obvious Child di Paul Simon. Karen Gillan (Nebula) ha scelto infine Non, Je Ne Regrette Rien di Édith Piaf perché la considera una delle canzoni più belle di sempre e un modo perfetto per concludere una selezione musicale.

