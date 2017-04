Guardiani della Galassia 3, uno dei personaggi si scoprirà gay? James Gunn risponde

Guardiani della Galassia Vol. 2 è appena uscito nelle sale ma James Gunn già sta iniziando a parlare delle idee che ha per l'annunciato Guardians of the Galaxy Vol. 3. Uno degli elementi più chiacchierati del tour promozionale del regista è stato quello di voler inserire nella saga un personaggio LGBT, o magari di far scoprire la sessualità di uno dei personaggi:

"Assolutamente. Mi piacerebbe molto utilizzare un supereroe gay. Magari lo abbiamo già fatto. Guardate il film e ditemi che ne pensate. Ci sono molte persone omosessuali nel mondo, come ci sono tante persone bisessuali. Ci sono molti personaggi nel Marvel Cinematic Universe. Non conosciamo la sessualità precisa di tutti, sappiamo che Gamora e Quill si piacciono. Sappiamo che Drax ha avuto una moglie. Ma non sappiamo se qualcuno di loro sia gay o bisex o meno. Potrebbe essere chiunque."

Nel cast di Guardiani della Galassia Vol.2 ritroviamo Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

