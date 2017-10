Godzilla: Planet of the Monsters, il trailer del film animato

La Toho Pictures ha diffuso un nuovo trailer del film animato Godzilla: Planet of the Monsters, distribuito a livello internazionale da Netflix dopo la presenza nelle sale giapponesi.

Il progetto, che sarà il primo capitolo di una trilogia, è stato realizzato da Polygon Pictures ed è stato diretto da Kobun Shizuno e Hiroyuki Seshita.

Il film racconta il ritorno degli umani sulla Terra dopo 20.000 anni per scoprire che l'ecosistema è governato da Godzilla.

La sceneggiatura è stata scritta da Gen Urobuchi.

Ecco il trailer del lungometraggio:

