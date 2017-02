Gli Oscar 2017 minuto per minuto!

E anche quest'anno è tutto pronto, o quasi, per la cerimonia di consegna degli Academy Awards, i premi cinematografici per eccellenza, giunti all'ottantanovesima edizione. Sono molteplici come sempre i motivi d'interesse, perché se non c'è la fervente attesa per una vittoria "speciale" come fu quella di Leonardo DiCaprio lo scorso anno, c'è l'entusiasmo dei fan di La La Land che si aspettano di vedere trionfare Damien Chazelle e la sua banda di sognatori. Ma questi Oscar, i primi dell'era Trump, sembrano destinati ad essere anche tra i più politici della storia, con Hollywood (e non solo Hollywood: i registi dei cinque titoli candidati al premio per il Miglior film straniero hanno rilasciato una significativa dichiarazione congiunta) compatta e decisa contro le politiche del nuovo presidente. Sotto le amministrazioni autoritarie e inumane, si sa, la satira e l'arte prosperano. E noi ci aspettiamo di vederne delle belle.

3.23

E' il momento per la presidente dell'Academy Cheryl Boone Isaacs di calcare il palco. Il suo discorso è l'occasione per celebrare la crescente diversità e inclusività dell'Academy e delle sue celebrazioni, nonché il carattere cosmopolita della Settima Arte.

3.15

Kimmel chiama sul palco Dwayne Johnson che intona un verso della canzone i Maui in Oceania, prima di procedere a presentare la performance di How Far I'll Go da parte della giovanissima Auli'i Cravalho.

3.09

Le tre magnifiche protagoniste de Il diritto di contare accolgono sul palco la vera Katherine Johnson, al centro del film di Theodore Melfi, e a seguire consegnano il premio per il miglior documentario, come previsto, agli autori di O.J.: Made in America.

3.01

L'Oscar per i migliori costumi va alla meravigliosa Colleen Atwood per Animali fantastici e dove trovarli!

2.57

Kate McKinnon e Jason Bateman presentano i premi per make up e costumi. La vittoria per Suicide Squad significa un Oscar anche per gli italiani Alessandro Bertolazzi e e Giorgio Gregorini, che da italiani dedicano il loro premio ai migranti. Ezra Edelman dedica il suo Oscar alle vittime dell'ingiustizia giudiziaria e della brutalità della polizia.

2.44

Arriva a tempo di record la prima standing ovation della serata: la provoca Kimmel in onore della "sopravvalutata" Meryl Streep alla sua ventesima nomination.

2.36

Il momento del monologo iniziale di Jimmy Kimmel, emozionato ma convincente, che ringrazia il Presidente Trump: "Ricordate l'anno scorso quando erano gli Oscar a essere razzisti?"

Ore 2.30

Ci pensa Justin Timberlake a riscaldare subito l'atmosfera intonando la prima delle canzoni candidate, quella di Trolls. Una rottura con la tradizione visto che di solito ad aprire la cerimonia è un montaggio video, ma un numero musicale che fa ballare tutto il Dolby Theater sembra perfetto per prepararci al trionfo di La La Land...

Ore 1.54

La splendida Emma Stone sul red carpet

Ore 1.18

Sul red carpet c'è anche Jackie Chan. Il vincitore del premio alla carriera (gli è stato consegnato a novembre) è in tenera compagnia.

Ore O.36

Il più elegante è lui, il piccolo Sunny Pawar, star di Lion - La strada verso casa!

Ore O.15

Il red carpet è già iniziato da qualche minuto e le prime star stanno facendo la loro apparizione davanti alle telecamere: tra di loro, Viggo Mortensen, Ruth Negga, Isabelle Huppert, Felicity Jones in Dior. Alcune star, come appunto Ruth Negga, hanno scelto di appuntare un nastro blu al loro abito. Si tratta di un nastro in sostegno della ACLU, la American Civil Liberties Union, organizzazione non governativa che si propone di tutelare i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti.

