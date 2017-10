Glass: al via le riprese del film di M. Night Shyamalan, prima foto dal set

Hanno preso il via a Philadelphia le riprese di Glass, il nuovo film di M. Night Shyamalan, che sarà un sequel per Unbreakable - Il predestinato e per il recente hit Split.

Da Unbreakable vediamo il ritorno di Bruce Willis nei panni di David Dunn e di Samuel L. Jackson in quelli di Elijah Price, più noto con lo pseudonimo di Mr. Glass. James McAvoy, già protagonista di Split, tornerà nel ruolo di Kevin Wendell Crumb, schizofrenico dalle mille identità, mentre Anya Taylor-Joy sarà ancora Casey Cooke, l'unica prigioniera sopravvissuta all'incontro con la Bestia.

Subito dopo il finale di Split, David Dunn va all'inseguimento della Bestia rilasciata da Kevin Wendell Crumb, mentre la presenza oscura di Elijah Price si fa sempre più ingombrante quando si scopre che l'uomo conosce alcuni importanti segreti tali da tenere in pugno i due protagonisti.

About to go to sleep before the first day of shooting #Glass. Thinking about the incredible week of rehearsals we had & hoping for the best.