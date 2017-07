Ghostbusters: Ivan Reitman annuncia un nuovo film in arrivo nel 2019

Il reboot di Ghostbusters uscito nel 2016 non sarà stato l'inizio di un nuovo franchise che Sony sperava, ma a quanto pare la saga non si fermerà qui. Ivan Reitman, regista dei primi due film e produttore del reboot al femminile, ha annunciato di avere nuove idee specificando che la nuova pellicola potrebbe approdare in sala nel 2019.

Reitman è intervenuto al San Diego Comic-Con nel corso del panel dedicato ai mitici Ghostbusters spaziando tra film e fumetti e suggerendo addirittura la possibilità di un crossover tra gli Acchiappafantasmi e le Tartarughe Ninja. Il produttore ha specificato di occuparsi della supervisione sia della versione live action del franchise che di quella animata e ha spiegato che il 2019 è una data con un'importante valenza.

Per coloro che non lo sapessero, il primo Ghostbusters - Acchiappafantasmi è uscito nel giugno 1984. L'estate del 2019 segnerà il 35° anniversario dell'hit di Ivan Reitman e quale miglior modo di celebrare che con l'uscita di un nuovo film?

"Lo studio sta lavorando a una serie di buone idee. Prima di tutto, non posso credere che il film continui a essere visto di continuo e non riesco a credere di essere così vecchio. Penso che sarà molto divertente e ci saranno un sacco di sorprese. Tenteremo di completare uno dei nostri progetti in tempo per quella data."

Per il momento non abbiamo idea di quali siano i progetti che Sony sta portando avanti, ma vista la controversa accoglienza, un sequel del reboot al femminile ci sembra piuttosto improbabile.

