Ferrante Fever, il documentario su Elena Ferrante al cinema da 2 al 4 ottobre

Arriva come evento speciale al cinema Ferrante Fever, documentario diretto da Giacomo Durzi che accompagna gli spettatori in un viaggio straordinario tra Napoli e l'America attraverso l'opera di Elena Ferrante. Un fenomeno editoriale che ha scalato le classifiche americane conquistando il critico del New Yorker James Wood, la scrittrice premio Pulitzer Elizabeth Strout e persino la candidata alle presidenziali Hillary Clinton. Il ciclo L'Amica Geniale ha conquistato anche l'Europa, dal primo posto in Norvegia alle prime posizioni In Inghilterra, Francia, Germania. Elena Ferrante è ormai un mito, alimentato dalle pochissime informazioni personali che si sanno sull'autrice, da lei stessa rilevate ne La Frantumaglia.

Ferrante Fever, distribuito da QMI Stardust, si confronta con l'opera di Elena Ferrante ricercandone l'identità tra le sue righe. È un tentativo di dar voce e rappresentazione visiva alla produzione letteraria di Elena Ferrante, leggendola e interpretandola. Nonostante il successo internazionale, la scrittrice non è mai stata oggetto di un lavoro di questo tipo. Con l'aiuto di scrittori, critici letterari, registi che hanno tratto film dalle sue opere, librai ed editori, Ferrante Fever analizza la scrittura fortemente intima della Ferrante, per dipingerne un'identità ideale.

Negli appunti di regia Durzi afferma: "Riuscire a rendere 'la letteratura' protagonista di un documentario è stata una sfida coinvolgente. Tramutare la parola scritta in corpi, facce e immagini, per raccontare la ricerca di questa scrittrice misteriosa. E parallelamente la mia ricerca, e quella di tutti noi. Perché se è vero quello che diceva Proust, cioè che lo scrittore non è un inventore ma un traduttore, forse non è poi così importante sapere chi sia davvero. Il libro essenziale, il solo libro vero, uno scrittore che si rispetti non deve inventarlo ma tradurlo: esiste già in ciascuno di noi."

