Fantastici Quattro 2: la produzione apre le porte al sequel?

Cristiano Ogrisi

Il reboot de I fantastici quattro non è andato come previsto. Già colpito da vari problemi di produzione, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro non ha ricevuto riscontri positivi da critica e pubblico, finendo con un incasso di 160 milioni di dollari, a fronte di un budget di 120, quindi ogni idea di sequel è stata messa da parte dalla produzione.

Lo sceneggiatore e produttore Simon Kinberg ha però affermato:

"Non so se i fan riusciranno mai a vedere un'altra versione del film. Per quanto riguarda noi, abbiamo imparato la lezione e ci piacerebbe fare un nuovo film sui Fantastici Quattro. Crediamo molto in quel cast, e credo che ciò che abbiamo imparato ci aiuterebbe molto per un film più consistente della prima volta."

E riguardo il bisogno di girare film per tenere la proprietà dei diritti della Cosa, della Torcia Umana, della Donna Invisibile e di Mr. Fantastic, per ora ancora della Fox, Kinberg dice:

"Non so, penso che non faremo nessun altro film sui Fantastici Quattro finchè non saremo davvero pronti. Abbiamo capito che da ora in poi vogliamo fare solo cose di cui siamo sicuri al 100%, perchè i fan non ci daranno un'ulteriore chance."

