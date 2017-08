Fantastic Voyage: Guillermo Del Toro possibile regista del remake!

La produzione dell'atteso film di fantascienza Fantastic Voyage avrà il via ufficiale a partire dall'inizio del 2018 probabilmente sotto la direzione del regista Guillermo del Toro. Il progetto è una rivisitazione moderna della classica versione del 1966 di cui si parla ormai da tempo e che finalmente sta per diventare realtà.

Inizialmente sarebbe dovuto essere un film di James Cameron, per il regista di Terminator si trattava di un sogno nel cassetto che ha dovuto abbandonare per impegnarsi nella lavorazione dei sequel di Avatar. Dopo il completamento della sceneggiatura firmata da David S. Goyer (Il cavaliere oscuro) il progetto è stato messo sullo scaffale della 20Th Century Fox in attesa di essere ripescato.

La presenza di Del Toro non è stata ancora ufficialmente confermata ma pare essere estremamente possibile il coinvolgimento del regista de Il labirinto del fauno in questi mesi impegnato nel terminare la sua ultima fatica The Shape of Water che sarà presentata a Venezia 2017 per poi uscire in sala verso Dicembre 2017!

