Ciaran Foy, dopo Sinister 2, regista dell'horror "Eli"

Ciaran Foy, dopo Sinister 2, ritornerà dietro la macchina da presa di un film horror in occasione di Eli, il progetto prodotto da Broad Green Pictures.

La sceneggiatura di David Chirchirillo sarà riscritta da Ian Goldberg e Richard Naing e la storia racconterà quello che accade a un ragazzo che si sottopone a delle cure per una malattia rara in una clinica isolata e si ritrova così alle prese con una prigione infestata senza via di uscita.

Le riprese inizieranno in estate e tra i prossimi progetti di Foy ci sarà anche The Shee, di cui sarà autore e regista.

