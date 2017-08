Christian Bale irriconoscibile sul set del biopic su Dick Cheney

Christian Bale è da sempre riconosciuto come uno dei più dediti attori di Hollywood, che ha spesso modificato il suo corpo, nel bene o nel male, solamente per portare in scena alla perfezione i suoi personaggi. Nel 2000 con American Psycho era il muscoloso e prestante Patrick Bateman e solo quattro anni dopo era un uomo ridotto a scheletro in L'uomo senza sonno. Un anno dopo con Batman Begins, ha avuto bisogno di muscoli e massa per interpretare Bruce Wayne, per poi dover crollare di peso nel 2010 per il tossico Dicky Ecklund di The Fighter. Nel 2013, invece, ha dovuto prendere 20 kg per American Hustle - L'apparenza inganna.

Per il suo prossimo ruolo, Christian Bale sta ingrassando, e parecchio, per interpretare Dick Cheney nel biopic diretto da Adam McKay (La grande scommessa):

Nel cast del film sul Vice Presidente degli Stati Uniti, durante l'amministrazione di George W. Bush, insieme a Bale, anche Steve Carell nei panni di Donald Rumsfeld e Amy Adams nei panni della moglie Lynne Cheney.

