Backseat: Bill Pullman reciterà nel film diretto da Adam McKay

L'attore Bill Pullman è entrato a far parte del cast del film biografico diretto dal regista Adam McKay dedicato a Dick Cheney, per ora intitolato Backseat.

Il progetto, le cui riprese sono attualmente in corso, avrà come protagonista Christian Bale e l'attore avrà invece il ruolo di Nelson Rockefeller, membro di una delle famiglie più ricche degli Stati Uniti e governatore di New York per 14 anni, oltre a essere stato vice presidente di Gerald Ford.

Nel cast del lungometraggio prodotto da Annapurna ci saranno anche Steve Carell che interpreterà Donald Rumsfeld e Amy Adams nei panni di Lynne Cheney.

