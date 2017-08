Cattivissimo Me 3: Adele organizza proiezione per i sopravvissuti all'incendio della Grenfell Tower

Adele si è impegnata in queste settimane per raccogliere fondi per i sopravvissuti all'incendio della Grenfell Tower, ma ora si sta anche impegnando per tirar su di morale i suoi sfortunati concittadini. La cantante, vincitrice dell'Oscar per Skyfall, ha organizzato una proiezione privata di Cattivissimo me 3 con i bambini usciti illesi dalla tragedia, insieme alle loro famiglie, durante lo scorso weekend. Una fonta interna alla redazione del quotidiano inglese The Sun ha dichiarato che, dopo la fine del tour, Adele vede questo aiuto alla comunità quasi come un lavoro full-time:

"Adele non ha mai nascosto quanto sia stata male per il dramma della Grenfell Tower e vuole aiutare in ogni modo possibile. Senza farsi pubblicità sta raccogliendo molti soldi, e in più ha voluto regalare una serata di divertimento e di spensieratezza agli ex inquilini del palazzo con questa proiezione."

Dopo la morte di almeno 80 persone nell'incendio, Adele si è da subito prodigata per la causa, facendo comparire, prima dei suoi ultimi concerti al Wembley Stadium, un videomessaggio dove chiedeva ai fan di donare qualche soldo per la Grenfell Tower, promettendo che ogni sterlina sarebbe andata ai suoi residenti.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Cattivissimo Me 3: Adele organizza proiezione per...