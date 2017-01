Carrie Fisher: Disney riscuoterà 50 milioni di dollari per la morte dell'attrice

La Disney sta per ricevere il più vasto risarcimento assicurativo della storia. La morte di Carrie Fisher porterà nelle casse dello studio 50 milioni di dollari, 42 milioni di sterline.

La compagnia, che ha acquistato Lucasfilm nel 2012, aveva stipulato una polizza con i Lloyds di Londra per proteggersi in caso la Fisher non fosse in grado di ultimare la trilogia di Star Wars. Purtroppo prima di morire a seguito di un infarto occorso il venerdì prima di Natale, Carrie Fisher aveva ultimato la lavorazione di Star Wars: Episode VIII, ma non di Star Wars: Episode IX.

Al momento non è chiaro come Disney modificherà i suoi piani per far uscire di scena la Principessa Leia. C'è anche la possibilità che lo studio decida di ricreare il personaggio in CGI come accaduto nel cast di Grand Moff Tarkin, ma questo lo scopriremo più avanti.

