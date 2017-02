Captain Marvel, Samuel L. Jackson annuncia il ritorno di Nick Fury!

Cristiano Ogrisi

Il Marvel Cinematic Universe deve molto a Samuel L. Jackson. Grazie alla scena post-credit di Iron Man e l'ingresso in scena di Nick Fury, si sono messe le basi per gli Avengers e per tutto quello che è arrivato finora dagli studios. Dopo una grande presenza nella fase 1, Jackson è apparso molto di meno, mancando da Captain America: Civil War e ancora da confermare in Avengers: Infinity War. Ma pare che quest'assenza stia per finire.

In un'intervista con We Got This Covered, ha parlato di un suo ritorno in Captain Marvel:

"Certo, mi piacerebbe girare un film su Nick Fury. Sono sempre aperto a questo. Ma ora c'è Infinity War, due altri film, e poi Captain Marvel con Brie Larson, dove Nick potrebbe tornare..."

Il primo film al femminile del MCU uscirà nelle sale nel marzo 2019, facendo passare quasi quattro anni dall'ultima comparsa del direttore dello S.H.I.E.L.D. Samuel L. Jackson ha firmato un contratto che lo lega alla Marvel per nove film, e per ora è comparso in sette: Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America: il primo vendicatore, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron.

