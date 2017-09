Bohemian Rapsody: Allen Leech da Downton Abbey al biopic su Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody , il film sui Queen, diretto da Bryan Singer e con Rami Malek nel ruolo di Freddie Mercury (originariamente affidato a Sacha Baron Cohen) ha visto nelle scorse settimane aggiungersi al cast gli altri tre componenti della storica band: Ben Hardy (X-Men: Apocalisse) sarà Roger Taylor, Gwilym Lee (The Hollow Crown) sarà Brian May e Joe Mazzello (The Social Network) interpreterà John Deacon.

Oggi Deadline ha riportato che Allen Leech (il Tom Branson di Downton Abbey) interpreterà Paul Prenter, manager personale di Freddie Mercury. I due sono stati molto legati per un decennio, poi dopo la diagnosi di HIV del cantante, Prenter è stato profumatamente pagato dalla stampa per rivelare informazioni private su Mercury. L'uomo rilasciò nomi e foto di alcuni uomini sieropositivi con cui il cantante aveva avuto rapporti e, nonostante i tentativi di Mercury di allontanare il gossip, ormai la sua immagine era compromessa agli occhi dei più. Licenziò Prenter e non gli rivolse mai più la parola.

