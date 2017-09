Blade Runner 2049: Jared Leto è rimasto cieco per tutta la durate delle riprese!

Jared Leto è famoso per il modo in cui si cala nei suoi personaggi cercando di viverli ancor prima di interpretarli. E' stato così per il ruolo che gli è valso il suo primo premio Oscar in Dallas Buyers Club e anche ovviamente per il Joker in Suicide Squad! Nel suo nuovo film, Blade Runner 2049, l'attore interpreta un personaggio non vedente e per l'occasione si è presentato sul set durante le riprese completamente cieco!

Recentemente il regista Denis Villeneuve ha raccontato di essere rimasto del tutto sorpreso dalla professionalità di Leto e da questa sua tendenza a sparire all'interno dei personaggi. Villeneuve ha infatti affermato: "Avevo sentito storie su Jared, ma non ero preparato a quello che è successo. Quando è arrivato la prima volta sul set per girare una scena era veramente cieco. Camminava con un assistente ed era lentissimo. E' stato come osservare Gesù avanzare verso il tempio, stavamo tutti in silenzio come fosse un momento sacro. E' stato toccante, mi sono commosso....e quella era solo una prova generale!"

L'attore-cantante a quanto pare è rimasto cieco per l'intera durate delle riprese usando uno speciale set di lenti a contatto. "Per me è da matti" - ha aggiunto il regista - "ma ha creato qualcosa facendo così. Ogni volta che compariva sul set l'aria diventava energetica, tesa e molto eccitante!". Jared Leto parlando di se stesso è stato invece piuttosto modesto: "Non sono andato così in profondità nella tana del bianconiglio come magari mi è successo in passato. Ero molto concentrato. Sono matto, ma non pazzo!".

Nel cast del film troviamo Ryan Gosling e Harrison Ford, insieme a Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto,Barkhad Abdi, Lennie James, Mackenzie Davis, e Sylvia Hoeks.

Blade Runner 2049 uscirà nelle sale cinematografiche il 5 Ottobre 2017!

