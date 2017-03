Black Butterfly: il primo trailer del thriller con Antonio Banderas

La Lionsgate ha diffuso il primo trailer del film Black Butterfly, in arrivo nei cinema americani e on demand dal 26 maggio, che ha tra i suoi protagonisti Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo.

Il lungometraggio diretto da Brian Goodman si basa sul film tv francese Papillon Noir, scritto da Hervé Korian. La sceneggiatura della nuova versione per il grande schermo è invece stata firmata da Justin Stanley e Marc Frydman.

Black Butterfly racconterà quello che accade quando Paul (Banderas), uno scrittore in crisi, offre ospitalità a un vagabondo di nome Jack (Rhys-Meyers) che lo prende praticamente in ostaggio, obbligandolo a scrivere e facendo emergere segreti del passato.

Ecco il trailer:

