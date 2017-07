Box Office Italia: Spider-Man: Homecoming conserva la prima posizione

Nessuno scossone in vetta alla classifica degli incassi di metà luglio del Bel Paese. Spider-Man: Homecoming, nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker co-prodotto da Marvel e Sony continua a incantare il pubblico italiano incassando 1.285.000 euro e approdando a un ricco totale di oltre 5 milioni di euro raccolti in sole due settimane. Potere del nuovo ragnetto interpretato da Tom Holland e della presenza del mentore Tony Stark.

A The War - Il pianeta delle scimmie non riesce il colpaccio. Mentre negli USA la nuova pellicola della saga del Pianeta delle scimmie scalza Spider-Man: Homecoming dalla vetta, in Italia il film diretto da Matt Reeves vive un solidissimo esordio incassando 1.155.000 euro, ma resta di poco inferiore agli incassi del solo su Spider-Man. Il film ottiene una media per sala di 1.730 euro in 668 schermi.

Transformers - L'ultimo cavaliere perde ancora una posizione e si ferma al terzo posto. L'ultima fatica robotica di Michael Bay incassa altri 145.661 euro che lo portano a un totale di 4.409.929 euro raccolti in quattro settimane.

Scivola in quarta posizione Conserva la terza posizione il thriller psicologico 2:22 - Il destino è già scritto, diretto dal co-fondatore della Lightstream Paul Currie e interpretato da Teresa Palmer. Al centro del plot troviamo Dylan, un controllore del traffico aereo che riesce a sfuggire al licenziamento dimostrando di non essere responsabile di una terribile collisione tra due aerei pieni di passeggeri. L'incidente, causato da una misteriosa luce accecante che si è manifestata alle 2:22, fa si che Dylan entri in contatto con Sarah, una misteriosa ragazza da cui l'uomo si sente attratto. 2:22 - Il destino è già scritto incassa altri 94.476 euro arrivando a un totale di 806.000 euro.

Debutto molto magro per il thriller Black Butterfly, interpretato dalle star Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers e Piper Perabo. Black Butterfly racconta quello che accade quando Paul (Banderas), uno scrittore in crisi, offre ospitalità a un vagabondo di nome Jack (Rhys-Meyers) che lo prende praticamente in ostaggio, obbligandolo a scrivere e facendo emergere segreti del passato. Un incasso di soli 85.672 euro raccolti in 229 sale, con una media per sala di 374 euro.

