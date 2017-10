Black Adam: Adam Sztykiel sarà lo sceneggiatore del film

Sarà Adam Sztykiel, creatore di Undateable, a scrivere la sceneggiatura del film Black Adam.

Il progetto avrà come protagonista l'attore Dwayne Johnson nel ruolo del personaggio apparso per la prima volta nelle pagine dei fumetti nel lontano 1945, in Marvel Family #1, ed è stato un villain, scontratosi più volte con Shazam! , e un antieroe nel corso degli anni.

Black Adam possiede il potere di volare, un'incredibile forza e agilità, la capacità di manipolare la luce e ovviamente la magia.

Per ora Warner Bros e New Line non hanno ancora annunciato il regista del film.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Black Adam: Adam Sztykiel sarà lo sceneggiatore...