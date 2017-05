Based on a True Story: Eva Green ed Emmanuelle Seigner sono amanti nella prima foto del film di Polanski

Lionsgate ha diffuso la prima immagine ufficiale di Based on a True Story, drama thriller che segna la prima regia di Roman Polanski in quattro anni. Il film, il cui titolo originale è D'après une histoire vraie, vede protagoniste la moglie Emmanuelle Seigner ed Eva Green e verrà presentato in anteprima fuori concorso al Cannes Films Festival.

Leggi anche: Festival di Cannes, dietro le quinte: come funziona la kermesse cinematografica più prestigiosa al mondo

Based on a True Story, nato dalla collaborazione tra Polanski e il collega Olivier Assayas, è tratto dall'omonimo romanzo di Delphine de Vigan in cui si racconta la storia di una scrittrice parigina (Emmanuelle Seigner) che intreccia una relazione con un'ammiratrice ossessiva (Eva Green), la quale tenterà di influenzare le sue decisioni.

Leggi anche: La miglior scena di sesso al cinema? Quella lesbo de Il cigno Nero

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Based on a True Story: Eva Green ed Emmanuelle...